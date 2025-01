Santos recorre a inteligência artificial para ‘convencer’ Neymar com mensagem de Pelé. Veja o que foi dito

O Santos deu um passo ousado para tentar repatriar Neymar e reacender as esperanças de vê-lo de volta à Vila Belmiro. Após a confirmação do técnico Jorge Jesus, do Al Hilal, de que o atacante brasileiro não será inscrito no Campeonato Nacional da Arábia Saudita, o Peixe intensificou os esforços para trazer o craque de volta ao Brasil. Isso porque, com seu contrato no clube árabe indo até junho, Neymar terá apenas a Champions League da Ásia para disputar até o fim de sua temporada no Oriente Médio.