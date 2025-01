São Sebastião, o padroeiro de Xapuri, também é conhecido como protetor da comunidade LGBTQIA+

Sebastião, o santo celebrado em várias partes do mundo neste 20 de janeiro (segunda-feira) e padroeiro de diversas cidades ao redor do mundo, é um dos grandes mártires do cristianismo. Entre as cidades onde é especialmente venerado no Brasil estão o Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, e Xapuri e Epitaciolândia, no Acre.

Antes de o cristianismo ser instituído como religião oficial de Roma pelo Imperador Constantino, em 312 d.C., São Sebastião foi acusado de traição ao exército imperial, do qual fazia parte. Sua execução foi brutal: açoitado e atingido por flechas até a morte, foi acusado de viver uma “vida dupla” por participar secretamente de reuniões de cristãos, que na época viviam na clandestinidade. Após sua morte, o corpo de Sebastião foi jogado nos esgotos de Roma, mas acabou resgatado por cristãos e sepultado em uma catacumba na cidade.

Reconhecido como santo, São Sebastião tornou-se padroeiro de várias cidades ao redor do mundo. Na Itália, é venerado em Acireale, Caserta, Petilia Policastro e Melilli, na Sicília. Na Espanha, é celebrado em San Sebastián, Palma de Maiorca, Lubrín e Huelva. Ele também é o santo padroeiro de Negombo, no Sri Lanka, e do Rio de Janeiro, no Brasil.

No Acre, nas cidades de Xapuri e Epitaciolândia, as celebrações em homenagem a São Sebastião reúnem seringueiros e suas famílias que, vindos das profundezas da floresta, participam da procissão anual carregando a imagem do santo pelas ruas. Após a cerimônia religiosa, muitos aproveitam a ocasião para pagar promessas e realizar compras nas barracas de comércio montadas para a festividade. Nessas cidades, o dia 20 de janeiro é feriado local em homenagem ao santo.

Além de sua importância para os católicos, São Sebastião também é conhecido como protetor do urbanismo e do controle de pestes transmitidas por animais. Já a comunidade LGBTQIA+ adotou São Sebastião como padroeiro devido a interpretações históricas que sugerem uma vida dual vivida pelo soldado romano enquanto participava das reuniões secretas dos cristãos.