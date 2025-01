Segurança no Horto Florestal será reforçada após tentativa de estupro; veja o que se sabe

Após a tentativa de estupro de uma mulher nas trilhas do Horto Florestal no dia 11 de janeiro, a Prefeitura de Rio Branco tomou medidas imediatas para reforçar a segurança no local.

O incidente, que foi registrado por câmeras de vigilância instaladas no parque, resultou na captura do acusado, que já respondia judicialmente por crimes similares e estava monitorado por tornozeleira eletrônica.

Como parte das ações para aumentar a segurança, a gestão municipal anunciou a ampliação do número de câmeras no parque, incluindo novas instalações ao longo das trilhas.

A ideia é garantir maior cobertura das áreas mais vulneráveis, com monitoramento em tempo real, tanto pela Secretaria Estadual de Segurança Pública quanto por servidores da SEMEIA, que também serão treinados para atuar no apoio à segurança.

Além disso, o controle de acesso ao Horto Florestal será intensificado. O número de policiais militares no local também será ampliado, e placas orientativas serão instaladas nas trilhas para alertar os frequentadores sobre as medidas de segurança.

A Prefeitura também reforçou o compromisso com a segurança pública, destacando os investimentos de R$ 7,2 milhões em segurança para parques ambientais de Rio Branco, com foco em câmeras de vigilância, iluminação pública e reforço no policiamento.

A gestão afirma que o objetivo é proporcionar um ambiente seguro e acolhedor para todos os cidadãos que frequentam os espaços públicos da cidade.