Seguro de Vida: seu maior patrimônio protegido com o Sicredi

Nenhuma pessoa está livre de imprevistos. As adversidades surgem a qualquer momento, afetando tanto a vida pessoal quanto profissional, criando situações desafiadoras que podem gerar sentimentos de angústia e impotência. No entanto, essas situações podem ser amparadas por seguros, que têm o objetivo de oferecer segurança e apoio em momentos difíceis. No Sicredi, as pessoas físicas associadas podem contar com um portfólio diversificado de seguros, garantindo comodidade, segurança e assistência diante de imprevistos.

Nos últimos anos, a adesão dos brasileiros aos produtos de seguro segue uma trajetória crescente. De acordo com dados da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), os seguros de danos e pessoas (sem o VGBL) arrecadaram R$ 171,65 bilhões entre janeiro e outubro de 2024, um aumento de 10,71% em relação ao mesmo período de 2023. O pagamento de indenizações nesse segmento totalizou R$ 63,92 bilhões até outubro do ano passado.

A consultora de negócios do Sicredi, Danielle Rampini, destaca a importância de contar com o seguro de vida Sicredi. “O seguro de vida proporciona uma rede de segurança que permite aos clientes e suas famílias enfrentarem situações inesperadas com mais confiança e tranquilidade. Mais do que uma proteção para a vida e os bens, ele representa um suporte essencial em momentos difíceis, garantindo amparo financeiro em casos de doença, acidente ou qualquer emergência. Com coberturas que vão desde assistência médica e hospitalar até a preservação do padrão de vida da família, o seguro minimiza impactos na rotina e nos projetos de vida, proporcionando mais estabilidade e segurança”, afirma Danielle.

Podendo ser contratado individualmente ou em grupo, adaptando-se ao estilo de vida dos associados. As opções de seguro de vida oferecem coberturas, serviços, assistências e benefícios personalizados, de acordo com a necessidade de cada um. Entre as coberturas estão invalidez total ou parcial por acidente, diagnóstico definitivo de doenças graves, invalidez total por doença, despesas médicas e hospitalares, além de assistência funeral. Os participantes também têm a chance de concorrer a sorteios semanais e mensais, com premiações que podem chegar a R$ 100 mil.

