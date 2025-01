Sena Madureira celebra 1º Festival Cultural

Na noite desta segunda-feira (30), Sena Madureira foi palco do “Festival Cultural Por Todos os Lados”, o primeiro evento cultural da cidade.

Realizado na quadra poliesportiva da Praça do Bosque, o festival trouxe uma programação diversificada, com destaque para apresentações de dança de rua (hip hop) lideradas pelo professor Leonardo, capoeira coordenada pelo mestre Nando, dança com a equipe da quadrilha Manguaça e uma série de shows de talentos que encantaram o público presente.

Embora o mau tempo tenha impedido uma maior participação da população, o evento marcou um momento significativo para a cidade.

Foi uma celebração da valorização das manifestações artísticas locais e da riqueza cultural da região. A expectativa agora é de uma segunda edição, para que toda a comunidade possa aproveitar e desfrutar deste grande marco cultural.