Sete planetas ficarão visíveis ao mesmo tempo em fevereiro, conjunção que só volta a acontecer no ano 2492

Em janeiro deste ano, ocorrerá o primeiro dos três alinhamentos planejados para 2025. Na noite de 21 de janeiro, será possível ver quatro planetas ao mesmo tempo no céu, seguindo uma linha imaginária. Vênus e Saturno estarão visualmente muito próximos, e serão vistos no sudoeste do céu nas primeiras horas da noite, com Júpiter no alto do céu e Marte no leste.