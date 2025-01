Sincerão: farpas, descartes e polêmicas entre as duplas no BBB 25

No jogo do “Sincerão”, os participantes descartaram integrantes de outras duplas, os colocando no “LIXO” e atribuindo adjetivos negativos.

Edilberto e Raíssa descartaram Diego (adjetivo: INCOERENTE)

Edilberto: “Desde a primeira dinâmica, Diego teve um posicionamento que nos fez colocá-lo no LIXO. Descobrimos que ele riu sarcasticamente durante a Prova do Anjo. Ele foi incoerente como colega de trabalho.”

Diego respondeu: “Não me lembro de ter rido. Discordo do que foi dito, pois sou uma pessoa da arte e sempre deixei espaço para diálogo. Você me chamou de cobra, mas eu sou um leão e vou lutar pelos meus valores.”

Vitória e Mateus descartaram Diogo (adjetivo: SONSO)

Vitória: “Tivemos conversas que poderiam ter nos aproximado, mas ele não foi direto sobre suas prioridades.”

Diogo respondeu: “Eu estava reflexivo antes do Paredão. Em momento algum quis ser desleal ou sonso, procurei conversar com todos para entender o jogo.”

Diego e Daniele descartaram Edilberto (adjetivo: VITIMISTA)

Diego: “Ninguém aqui é vítima. Impressiona alguém da cultura não querer conversar para esclarecer as coisas.”

Edilberto respondeu: “Não é perseguição pessoal, é de jogo. A situação me coloca como alvo, e isso se torna uma perseguição no jogo.”

Camilla e Thamiris descartaram Diogo:

Diogo: “Thamiris conversou comigo antes, mas percebi diferença no tratamento dela comigo e com Vilmoca. Após o Sincerão, minha mãe tentou falar com ela e foi desrespeitada. Camilla deu as costas e me senti mal.”

Camilla respondeu: “Sempre tratei Dona Vilma com respeito. Posso ser explosiva, mas não sou incoerente. Não compro votos nem faço boa vizinhança.”

Diogo comentou: “Pedi para Camilla sentar durante a discussão, pois não parecia uma boa imagem para o Brasil vê-la falando alto enquanto minha mãe estava sentada.”

Eva e Renata descartaram Vitória (adjetivo: INCONVENIENTE)

Renata: “Tivemos um início desconfortável com Vitória, com situações que causaram desconforto. Decidimos por ela após percebermos que éramos opção de voto para a dupla.”

Vitória respondeu: “Pedi desculpas por impressões errôneas e acredito que podemos recomeçar. Contudo, neste momento, elas também eram nossas opções de voto.”