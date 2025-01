Sobrevivente do Holocausto, medalhista olímpica mais velha morre aos 103 anos

Medalhista de ouro mais velha na atualidade e sobrevivente do Holocausto, Agnes Keleti morreu aos 103 anos nessa quinta-feira. A ginasta húngara, pentacampeã olímpica, estava hospitalizada com um grave quadro de pneumonia. Segundo informações do Comitê Olímpico Húngaro, Agnes faleceu em Budapeste, na Hungria, onde foi internada no dia 25 de dezembro.