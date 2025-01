Sula Ximenes destrava projeto de Gladson Cameli e garante aprovação do Viaduto da Corrente

A presidente do Deracre, Sula Ximenes, anunciou nesta terça-feira (7) a aprovação para a construção do Viaduto da Corrente, um projeto estratégico para a melhoria da mobilidade urbana de Rio Branco. A obra, que será realizada na interseção das rodovias BR-364 e AC-40, terá um investimento total de R$ 35 milhões e visa aliviar o trânsito em um dos pontos mais críticos da cidade.

Com a aprovação do projeto, a próxima etapa será a licitação, e as obras têm previsão para iniciar no verão de 2025. O financiamento virá com recursos federais, no valor de R$ 25 milhões, garantidos por uma emenda parlamentar do senador Márcio Bittar, complementados por uma contrapartida do governo estadual.

Sula Ximenes destacou que o projeto atende a uma diretriz do governador Gladson Cameli de melhorar a infraestrutura e a fluidez do trânsito na capital. “Com a aprovação e envio do projeto para licitação, damos um passo decisivo para beneficiar diretamente a população de Rio Branco, garantindo mais fluidez no trânsito e mais segurança para todos”, afirmou a presidente do Deracre.

Além da construção do viaduto, o projeto incluirá a construção de vias de acesso laterais e a ampliação da ciclovia na Via Chico Mendes, na rodovia AC-40. O Viaduto da Corrente é visto como um marco na revitalização da mobilidade urbana da cidade, atendendo tanto motoristas quanto ciclistas.