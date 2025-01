Supercopa Rei: Botafogo luta por título inédito e Flamengo busca o tri

A Supercopa Rei já se tornou um campeonato especial no calendário brasileiro. A competição coloca frente a frente o Campeão Brasileiro e a Copa do Brasil em uma partida única valendo o título. Em 2025, Botafogo e Flamengo se enfrentam no Mangueirão, no dia 2 de fevereiro. O duelo é uma realização do Metrópoles Sports.

De um lado, o Glorioso, campeão do Brasileirão, irá participar da decisão pela primeira vez, já que na última conquista do título, em 1995, a Supercopa não estava sendo disputada.

Já o Rubro-Negro se tornou figurinha carimbada na competição. De 2020 para cá, o Mengão disputou três edições do torneio, sendo campeão em 2020 e 2021. No ano de 2023, acabou perdendo para o Palmeiras, edição que também foi uma realização Metrópoles Sports.

O Metrópoles levará torcedores das duas equipes para acompanharem o grande jogo. Serão fretados dois Airbus (A-320 e A-321) para torcedores do Flamengo e Botafogo que quiserem assistir ao jogo em Belém. Os voos sairão de Brasília para a capital paraense.

O pacote inclui:

– Voo ida e volta no dia 2 de fevereiro

– Refeições a bordo, padrão classe executiva

– Traslado ida e volta de ônibus executivo em Belém

– Ingressos nos melhores lugares do estádio

Os voos sairão de Brasília às 9h30 e chegarão a Belém às 12h. O retorno a Brasília será às 21h30. Informações sobre valores pelo WhatsApp do Metrópoles Sports: (61) 99135-3210.

Metrópoles Sports

Esses serão alguns dos jogos do Metrópoles Sports, em um ano repleto de disputas nos gramados. Além de produzir o embate pelo Campeonato Mineiro, a vertente responsável por eventos esportivos do Grupo Metrópoles realizará partidas do Carioca, do Paulista e a Supercopa Rei. Até agora, são previstos sete confrontos, em cinco cidades.

Confira os jogos do Metrópoles Sports em 2025:

Athletic x Cruzeiro, pelo Campeonato Mineiro, dia 22 de janeiro, em Brasília

Vasco x Madureira, pelo Campeonato Carioca, dia 23 de janeiro, em Manaus

Itabirito x Cruzeiro, pelo Campeonato Mineiro, no dia 30 de janeiro, em Belo Horizonte

Vasco x Volta Redonda, pelo Campeonato Carioca, dia 1º ou 2 de fevereiro (a confirmar), em Cariacica (ES)

Flamengo x Botafogo, pela Supercopa, dia 2 de fevereiro, em Belém

Vasco x Fluminense, pelo Campeonato Carioca, dia 5 ou 6 de fevereiro (a confirmar), em Brasília

Portuguesa x Corinthians, pelo Campeonato Paulista, dia 16 de fevereiro, em Brasília