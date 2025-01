Supercopa: venda de ingressos começa hoje para clientes BRB, às 15h

A venda de 45 mil ingressos para assistir à Supercopa Rei entre Flamengo e Botafogo começa neste sábado (18/1), a partir das 15h, para clientes BRB. O duelo ocorre no dia 2 de fevereiro, no estádio Mangueirão, em Belém, a partir das 16h. O jogo é realizado pelo Metrópoles Sports.

A Supercopa Rei reúne, em jogo único, o campeão da Copa do Brasil e do Brasileirão da temporada passada. O Flamengo busca o tri no torneio e o Botafogo o título inédito para começar a temporada.

Confira detalhes:

A partir de sábado (18/1), às 15h, até segunda (20/1), os ingressos serão vendidos exclusivamente para clientes do BRB

De segunda-feira (20/1) a quarta-feira (22/1), os ingressos serão vendidos aos sócios-torcedores dos times participantes

Também a partir de segunda (20/1), os ingressos estarão disponíveis para todos os interessados

Os ingressos estarão à venda no site da Bilheteria Digital e também em pontos físicos a serem selecionados na cidade de Belém

Os sócios-torcedores de ambas as equipes terão direito aos benefícios previstos nos respectivos programas

Serão disponibilizados 45 mil ingressos

Pacote Metrópoles Sports

O Metrópoles levará torcedores das duas equipes para acompanharem o grande jogo. Será fretado um Airbus para quem quiser assistir ao jogo em Belém. O voo sairá de Brasília para a capital paraense.

Voo ida e volta no dia 2 de fevereiro

Refeições a bordo, padrão classe executiva

Traslado ida e volta de ônibus executivo em Belém

Ingressos nos melhores lugares do estádio

O voo sairá de Brasília às 9h e chegará às 12h em Belém. O retorno a Brasília será às 21h30.

Informações sobre valores pelo WhatsApp do Metrópoles Sports: (61) 99135-3210

Metrópoles Sports

Este será apenas mais um dos jogos do Metrópoles Sports, em um ano repleto de disputas nos gramados. Além de produzir a Supercopa Rei, a vertente responsável por eventos esportivos do Grupo Metrópoles realizará partidas do Carioca, do Paulista e do Mineiro. Até agora, são previstos nove confrontos, em cinco cidades.

Confira os jogos do Metrópoles Sports em 2025: