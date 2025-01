Suspeitos de envolvimento no homicídio de PM morrem após confronto com a polícia

Dois suspeitos de envolvimento no assassinato do cabo da Polícia Militar (PM), Fábio Martins, morreram após um confronto com a Polícia Militar na noite de domingo (26) em Porto Velho. O crime deu início a uma série de ataques e confrontos entre o Comando Vermelho e a PM em Rondônia; pelo menos 14 pessoas morreram.