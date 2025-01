Terceiro dia de ataques do CV em Porto Velho deixam 8 mortos

Na noite de quarta-feira (15/1), no terceiro dia de confrontos entre o Comando Vermelho (CV) e as forças de segurança de Rondônia resultaram em oito mortos, incluindo pedestres, em Porto Velho, capital do estado. A violência ocorreu principalmente na zona leste da cidade, mas também se estendeu à zona rural.

O que aconteceu?

Confrontos entre o Comando Vermelho e a polícia em Porto Velho resultaram em oito mortes. A maioria das vítimas eram pedestres, incluindo civis baleados na zona leste da cidade.

A maioria das vítimas eram pedestres, incluindo civis baleados na zona leste da cidade. Criminosos balearam 14 pessoas, matando seis. Entre as vítimas, Everton Carlos, de 37 anos, foi alvejado enquanto pedalava . Outros pedestres morreram em ataques similares.

. Outros pedestres morreram em ataques similares. Dois integrantes do CV morreram em troca de tiros com policiais após ignorarem uma ordem de parada. As autoridades seguem em busca de líderes da facção.

A Força Nacional enviou 60 agentes e a Sesp disponibilizou um helicóptero para intensificar ações contra o CV. Os confrontos começaram após operações no conjunto Orgulho da Madeira.

Os conflitos, que começaram no início da semana, já resultaram em prisões, mortes e na destruição de mais de 20 ônibus e outros veículos. O governador Marcos Rocha (União Brasil) solicitou o reforço da Força Nacional ao Ministério da Justiça, que enviou 60 agentes para apoiar as ações de combate à facção criminosa.

Pedestres baleados

Segundo informações obtidas pelo Metrópoles, 14 moradores e pedestres da zona leste da cidade foram baleados, com seis mortes confirmadas. Segundo a Polícia Militar de Rondônia (PM-RO), entre as vítimas, duas foram atingidas por tiros enquanto estavam em um bar. Uma delas morreu no local e a outra chegou a ser levada para o Hospital João Paulo II, mas não resistiu.

Outro caso de violência envolveu o ciclista Everton Carlos Menezes de Souza, de 37 anos. Conforme a Polícia Militar, ele foi atingido por vários disparos enquanto pedalava em direção a uma distribuidora. Segundo relatos, dois homens em uma motocicleta efetuaram os tiros pelas costas antes de fugirem. A equipe do Samu confirmou o óbito no local.

Confronto com suspeitos na zona rural

Ainda de acordo com a PM, na mesma noite, dois suspeitos de integrarem o CV foram mortos em um confronto com policiais na linha 27, Ramal Rio das Garças, na zona rural de Porto Velho. De acordo com o Boletim de Ocorrência (BO), os dois homens estavam em uma motocicleta e desobedeceram a ordem de parada dos agentes.

Após sacarem armas e dispararem contra as guarnições, ambos foram alvejados e mortos no local. A polícia reforçou as buscas por outros membros da facção na região.

Reforços e investigações

Para intensificar o combate ao crime organizado, a Secretaria de Segurança Pública do Mato Grosso (Sesp) enviou um helicóptero do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer) para apoiar as ações em Porto Velho. Paralelamente, a Força Nacional foi acionada e já atua em conjunto com as forças locais. As autoridades buscam capturar nove líderes do CV que seguem foragidos.

A Polícia Civil de Rondônia (PCRO) divulgou nas redes sociais imagens dos suspeitos apontados como lideranças da facção, incentivando a população a colaborar com informações que possam levar às prisões. Veja:

A origem da crise

Os ataques recentes têm relação com ações da Polícia Militar no conjunto habitacional Orgulho da Madeira, reduto do Comando Vermelho. No dia 8 de janeiro, um líder da facção foi morto em confronto com a polícia. Dias depois, o cabo Fábio Martins foi assassinado com seis tiros na cabeça, supostamente por integrantes do grupo.

Em resposta, a Operação Aliança Pela Vida foi deflagrada, resultando na ocupação do residencial. A ofensiva policial desencadeou novos ataques e intensificou os confrontos, agravando a situação de violência na capital.