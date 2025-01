Tesla Cybertruck, carro fabricado pela empresa de Elon Musk, explode na entrada do hotel de Donald Trump

Um carro explodiu e pegou fogo em frente ao hotel do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, em Las Vegas, nesta quarta-feira (1º/1). A polícia investiga se o acontecimento teria sido criminoso, de acordo com a imprensa local.

O veículo que pegou fogo é um Tesla Cybertruck, da empresa de carros elétricos de Elon Musk, que vai liderar o Departamento de Eficiência Governamental do novo governo.

Informações preliminares apontam que houve feridos. No entanto, ainda não há um número oficial de quantas pessoas foram atingidas pela explosão.

Earlier today, a reported electric vehicle fire occurred in the porte cochère of Trump Las Vegas. The safety and well-being of our guests and staff remain our top priority. We extend our heartfelt gratitude to the Las Vegas Fire Department and local law enforcement for their…

— Eric Trump (@EricTrump) January 1, 2025