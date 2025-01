Tião Bocalom visita casa onde viveu infância no Paraná e defende programa “1.001 Dignidades”

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, fez uma visita à sua antiga casa em São Tomé, Paraná, onde morou entre os 6 e os 19 anos. Em postagem nas redes sociais, Bocalom compartilhou com seus seguidores um momento de reflexão sobre o local que foi palco de sua infância e juventude.

A reflexão de Bocalom sobre o passado em sua antiga casa demonstra sua ligação com as raízes e seu compromisso com o futuro de Rio Branco.

“Vivi aqui dos 6 aos 19 anos, período em que estudei o primário, o ginásio e o colegial. Hoje, ao observar esta casa, é impossível não refletir sobre o tempo. Em 2025, ela completa 63 anos, uma verdadeira prova de que residências de madeira, quando feitas com cuidado, técnica e materiais de qualidade, podem resistir ao passar das décadas”, disse.

O prefeito aproveitou a visita para conectar a experiência com o trabalho realizado em sua gestão. Bocalom mencionou seu projeto “1001 Dignidades.

“Essa residência e sua resistência ao tempo, reforça algo que sempre defendi no nosso projeto “1001

Dignidades”: que é possível construir moradias de madeira, que tenham durabilidade e dignidade. Este lugar é mais do que uma casa; é um símbolo de história, esforço e permanência, valores que queremos levar adiante em tudo o que fazemos em nossa gestão”, ressaltou.