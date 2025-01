TikTok confirma que ficará fora do ar nos EUA a partir de domingo se Biden não suspender aplicação da lei

O TikTok afirmou na noite de sexta-feira (17) que “será forçado a ficar fora do ar” para usuários dos Estados Unidos a partir deste domingo (19), a não ser que o presidente americano Joe Biden suspenda a aplicação da lei que força a rede social a vender sua operação no país.

A plataforma, controlada pela empresa chinesa ByteDance, defendeu que “o governo Biden forneça imediatamente uma declaração definitiva para satisfazer os provedores de serviço mais críticos, garantindo a não aplicação da lei”.

A declaração foi feita após a Suprema Corte dos EUA concluir na sexta que a lei que força a venda do TikTok é válida e não viola a Primeira Emenda da Constituição americana, que garante liberdade de expressão para usuários nos país.

Depois da decisão da Suprema Corte, Biden disse que vai deixar o caso ser resolvido pelo presidente eleito Donald Trump, que toma posse na segunda-feira (20). Trump, por sua vez, afirmou que vai decidir “em um futuro não muito distante”, mas pediu “tempo” para rever a situação.

A rede social criticou as declarações do governo Biden e disse que elas “não conseguiram fornecer a clareza e a garantia necessárias aos provedores de serviços que são essenciais para manter a disponibilidade do TikTok para mais de 170 milhões de americanos”.

Trump, que vai suceder Biden, cogita assinar uma ordem executiva que suspenderia o banimento do TikTok nos EUA por um prazo de 60 a 90 dias, informou na quinta-feira (15) o jornal The Washington Post.

Na sexta-feira (17), ele disse que teve uma conversa por telefone com o presidente da China, Xi Jinping, e que falaram sobre a situação da rede social. Agências de notícia dizem ainda que o presidente-executivo do TikTok, Shou Zi Chew, foi convidado para a posse de Trump.

Shou Zi Chew disse que Trump está comprometido em encontrar uma solução para manter o TikTok disponível no país. “Esta é uma posição forte a favor da Primeira Emenda e contra a censura arbitrária”, disse o executivo em um vídeo divulgado na rede social.