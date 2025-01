Trabalhador é violentamente atingido na cabeça por ouriço de castanha durante colheita do produto

Um morador do Seringal Recife, localizado no Alto Rio Iaco, no Acre, passou por um grande susto enquanto trabalhava na extração de castanha.

Evailton Nunes foi atingido na cabeça por um ouriço – estrutura espinhosa que protege as castanhas – enquanto coletava o fruto no meio da mata.

O acidente aconteceu em uma área de difícil acesso, agravada pelo período chuvoso, que torna o tráfego na região ainda mais complicado. Diante da urgência, familiares de Evailton organizaram um resgate e o transportaram de carro até o hospital.

Após receber atendimento no pronto-socorro de Rio Branco, ele passa bem e não corre risco de morte. Segundo relatos de familiares, o episódio poderia ter tido consequências mais graves, mas, felizmente, tudo terminou bem.

A extração de castanha é uma atividade tradicional na região, mas os trabalhadores enfrentam desafios diários, incluindo os riscos de acidentes com os ouriços, que podem pesar vários quilos e cair de grandes alturas.