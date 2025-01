Trabalhador sofre mal súbito e morre durante manutenção de ponte em ramal no interior do Acre

Um trabalhador de aproximadamente 22 anos, funcionário de uma empresa terceirizada contratada pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Acre (DERACRE), sofreu um mal súbito e morreu no início da noite desta quarta-feira (8), no Ramal da Limeira, município de Senador Guiomard, no interior do Acre.

Segundo informações de colegas de trabalho, a vítima estava empregada na empresa havia apenas três semanas. Enquanto realizava a manutenção de uma ponte no ramal, acompanhado por outros diaristas, começou a passar mal, gritou e caiu desacordado.

Os responsáveis pela obra rapidamente colocaram o jovem na carroceria de um veículo Chevrolet Montana, de cor preta e placa NDF-4633, e seguiram rumo ao Pronto-Socorro de Rio Branco. Durante o trajeto, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado, e uma ambulância de suporte avançado interceptou o veículo próximo a um posto de combustível na frente da Corrente. No entanto, quando a equipe médica chegou, apenas pôde constatar o óbito do trabalhador.

Policiais Militares do 2° Batalhão estiveram no local e isolaram a área para os trabalhos do Perito em Criminalista, que inicialmente constatou que no corpo do homem não havia sinais de violência.

O corpo foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para exames cadavéricos e identificação formal. A causa da morte será determinada após a emissão do laudo pericial, que deve ser concluído em até 30 dias.

O caso está sob investigação da Polícia Civil.