Traição? Gabigol curte noite com modelo após beijo em Rafaella Santos

Rafaella Santos, irmã de Neymar Jr., encerrou os rumores de uma possível reconciliação com Gabriel Barbosa, o Gabigol, no último domingo (29/12), ao aparecer aos beijos. O jogador, porém, parece não estar levando a relação tão a sério assim. O ex-contratado do Flamengo foi visto curtindo uma festa de réveillon ao lado de uma modelo loira.

Gabigol passou a virada do ano em Trancoso, na Bahia. O famoso, no entanto, não estava sozinho. De acordo com informações do colunista Leo Dias, o novo jogador do Cruzeiro foi visto curtindo uma festa de réveillon famosa ao lado de uma loira chamada Mina Winkel. Os dois, aliás, deixaram o evento juntinhos.

Mina Winkel trabalha como modelo e tem mais de 380 mil seguidores no Instagram. Ela também é ex-participante do reality de Férias com Ex Brasil, da MTV. Nas redes sociais, a gaúcha compartilha sua rotina fitness e de viagens. Nesta quinta-feira (2/01), ela falou sobre sua virada de ano especial. “Foi incrível!! Estar em um lugar paradisíaco com pessoas especiais fez a entrada de 2025 ser inesquecível!”, escreveu.

Traição?

Os rumores sobre a volta de Gabigol e Rafaella Santos começaram no dia 18 de dezembro, quando o jogador publicou algumas fotos de sua viagem a Osaka, no Japão. O atleta compartilhou imagens no Instagram e deixou escapar a presença de Rafaella Santos, irmã de Neymar. Para tentar despistar os internautas, o jogador apagou a foto, mas já era tarde.

Nas imagens, o jogador de 28 anos, aparece em uma loja de calçados e autografa peças de fãs. Numa das fotos publicadas, é possível ver Rafaella Santos ao fundo. Percebendo o ato falho, o atleta apagou a foto em que a irmã de Neymar foi “flagrada”. Isso foi o bastante para que fãs e seguidores apontassem para uma possível recaída.

Em meio aos rumores, Rafaella Santos não se conteve e colocou um ponto final nas especulações de reconciliação com Gabriel Barbosa, o Gabigol. Na noite desse domingo (29/12), a irmã de Neymar surgiu em clique romântico com o ex-Flamengo, confirmando ter reatado o romance. No entanto, a influenciadora logo apagou a foto compartilhada no Instagram.