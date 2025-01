Tribunal de Justiça do Acre empossa oito novos juízes de Direito substitutos; veja fotos

O Tribunal de Justiça do Estado do Acre (TJAC) empossou na última terça-feira (7), um total de oito novos juízes e juízas de Direito substitutos. A cerimônia solene ocorreu no Palácio da Justiça.

A cerimônia foi conduzida pela desembargadora-presidente Maria Silva, que reuniu membros da alta administração do Tribunal, além de representantes do Ministério Público, da Defensoria Pública, da advocacia e de órgãos dos Poderes Legislativo e Executivo estadual e municipal.

Com o objetivo de preparar os novos magistrados, a Escola de Formação Judicial iniciará, nesta quarta-feira (8), um curso intensivo abordando temas como gestão de equipes, resolução de conflitos e liderança.

Na véspera da posse, os magistrados também participaram de uma reunião com a presidente do Tribunal e o corregedor-geral, na qual foram discutidos aspectos do trabalho na magistratura estadual, como as diretrizes estratégicas do órgão e os procedimentos de atuação da corregedoria.