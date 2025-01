Trilha sonora de ‘Ainda estou aqui’, música de Erasmo Carlos cresce em reproduções

Além de todo o sucesso de bilheteria, com a crítica e agora com as premiações, incluindo três indicações para o Oscar, o filme Ainda estou aqui fez mais do que apenas popularizar Fernanda Torres a nível mundial. A música É preciso dar um jeito meu amigo, de Erasmo Carlos, surfou nessa onda de popularidade ao ser escolhida para dois momentos essenciais do longa, um no início e um nos créditos finais. Graças à presença na obra de Walter Salles, a canção ganhou uma nova vida nos streamings, como no Spotify, que cresceu mais de 400% em audições, onde soma mais de 12 milhões de reproduções.

A música é parte de uma fase de mudança na carreira de Erasmo. Ele vinha da Jovem Guarda e tentava migrar para um som mais roqueiro e adulto, quando lança o álbum Carlos, Erasmo, em 1971. O disco, que contém a música tema de Ainda estou aqui, apresentou para o mundo outros sucessos como Gente aberta, De noite na cama e Masculino, feminino. O álbum passeia por gêneros famosos na época, passa pelo rock, funk e chega a flertar com o psicodélico.

No entanto, é na profundidade das letras que Erasmo realmente inovou a própria carreira. Foi neste período — com o sétimo e mais lembrado trabalho de estúdio da carreira do Tremendão — que ele se libertou de temas mais isentos e passou a cutucar a ditadura. É preciso dar um jeito é uma das músicas que andam nesta linha: “Mas estou envergonhado/com as coisas que eu vi/mas não vou ficar calado/no silêncio acomodado/Como tantos por aí”, destaca a canção. Outra faixa que gerou um burburinho na época foi Maria Joana, que trata da legalização da maconha.

O fato de Ainda estou aqui tratar da ditadura e se passar na década de 1970 faz com que a música seja bem colocada temporalmente. O filme ultrapassou a barreira do tempo em que é situado. O longa toca em feridas que permanecem abertas na história brasileira e discute a importância da memória para um país que, nos últimos anos, parecia ter uma população que esqueceu os males da ditadura.

Assim como o filme, É preciso dar um jeito meu amigo também ultrapassou barreiras e chega para juventude como um novo hino. A qualidade e importância da música fez até com que bandas jovens, como os curitibanos da Jovem Dionísio, fizessem versões em shows ao vivo com canções de Erasmo, que morreu em novembro de 2022.