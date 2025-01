Trump suspende emissão de passaportes com gênero marcado em “X”

O presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, suspendeu a emissão de passaportes com o gênero marcado em “X” logo após sua posse, na última segunda-feira (20/1). A informação foi divulgada pelo Departamento de Estado americano. A nomenclatura não binária classifica pessoas que não se identificam com os gêneros masculino e feminino.

“As diretrizes relativas aos passaportes com a menção de sexo X, emitidos anteriormente, serão anunciadas e publicadas no site do Departamento de Estado”, informou o porta-voz do órgão à Agência France-Press.

O decreto assinado pelo 47º presidente norte-americano visa “restaurar a verdade biológica”, reconhecendo apenas dois gêneros, definidos ao nascimento: XX para o feminino e XY para o masculino. Os documentos com o gênero “X” começaram a ser emitidos durante a gestão do ex-presidente Joe Biden, em 2021.

Donald Trump fez fortes críticas à diversidade de gênero durante sua campanha, destacando que proibiria mulheres transgênero de participarem de competições femininas e que as agências federais deixariam de fornecer tratamentos hormonais para pessoas que desejam passar pela transição de gênero.