Tumor no pâncreas: especialista explica diagnóstico de Léo Batista

O diagnóstico de um tumor no pâncreas de Léo Batista, aos 92 anos, trouxe atenção para essa doença silenciosa. O portal LeoDias conversou com o Dr. Jorge Abissamra Filho, chefe da Oncologia Clínica do Hospital Santa Clara, que explicou as principais características dos tumores pancreáticos.

Ele destacou que os mais comuns são o adenocarcinoma pancreático, responsável por 95% dos casos, e os tumores neuroendócrinos, que afetam células específicas do órgão. Por ser uma doença silenciosa, o câncer de pâncreas geralmente não apresenta sintomas nos estágios iniciais.

Em casos avançados, pode causar icterícia, deixando a pele amarelada, fezes claras e urina escura. Perda de peso repentina e diabetes de início rápido também são sinais de alerta. O diagnóstico é confirmado por meio de biópsia, mas exames de imagem podem indicar alterações sugestivas.

No caso de Léo Batista, existe a possibilidade de o tumor ser benigno. O Dr. Jorge explicou que, na maioria das vezes, tumores benignos não evoluem para malignos, salvo raras exceções. Mesmo assim, eles podem exigir tratamento caso interfiram nas funções do organismo, sendo fundamental avaliar cada caso individualmente.