Turista é atingida por fogos de artifício dentro de apartamento; VÍDEO

Fogos de artifício atingiram um prédio e feriram uma turista que comemorava com o marido o réveillon de 2025 na janela de um apartamento em Navegantes, no Litoral Norte de Santa Catarina. Bianca Miranda sofreu queimaduras no tórax, onde perdeu a pele, segundo o marido Victor Fresca, e nas mãos. O casal é de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.