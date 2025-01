Uefa define confrontos dos playoffs da Champions nesta sexta-feira

Com o encerramento da 8ª rodada da primeira fase da Champions League nessa quarta-feira (29/1), foram definidas as equipes que avançaram direto para as oitavas de final e quais terão que disputar a rodada de playoffs. Os confrontos preliminares serão definidos nesta sexta-feira (31/1), quando a Uefa irá realizar o sorteio oficial em sua sede, na cidade e Nyon, na Suíça, às 8h.

Esta nova fase é uma das novidades do novo formato da competição. Ao final das oito rodadas iniciais, as oito equipes melhor classificadas avançaram direto para as oitavas, são elas: Liverpool, Barcelona, Arsenal, Inter de Milão, Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen, Lille e Aston Villa.

Já as equipes que figuraram do 9º lugar ao 24º terão que passar pelos playoffs, que consistem em duas partidas, de ida e volta. Esses jogos estão marcados para os dias 11 e 12 de fevereiro e depois 18 ou 19 do mesmo mês. Todos os confrontos serão definidos através de sorteio.

E um jogo com candidatos ao título irá acontecer já nesta etapa. Depois de terminar a primeira fase na 22ª posição, Manchester City irá enfrentar Real Madrid ou Bayern de Munique, que terminaram a primeira rodada do torneio em 11º e 12º respectivamente. Os times que ficaram entre a 9ª e a 16ª colocação são cabeças de chave, fazendo com a partida de volta seja realizada em casa.

Outro encontro que pode ocorrer, dependendo do sorteio, é o clássico italiano entre Milan e Juventus. A equipe de Milão fechou a primeira etapa da competição em 13º, enquanto a Juve foi a 20ª na tabela.

O Paris Saint-Germain, que também correu riscos de não chegar sequer aos playoffs, terá um duelo francês na próxima fase, já que seus possível adversários são o Monaco ou o Brest.