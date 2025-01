A Escola Superior (Esdpac), representando a Defensoria Pública do Estado do Acre, encerra as inscrições do processo seletivo simplificado, voltado para psicólogos, nesta sexta-feira (10). As inscrições ainda podem ser realizadas por meio do link.

Serão duas vagas de contratação imediata e outras cinco para o cadastro de reserva, todas voltadas para a capital do estado do Acre. A remuneração é de R$3.483,92, mais auxílio-alimentação no valor de mil reais. A jornada de trabalho é de 40 horas semanais.

As inscrições devem ser realizadas por meio do preenchimento de um formulário eletrônico, além de anexar os seguintes documentos: RG, Curriculum Vitae, diploma de Psicologia ou equivalente, registro no conselho de classe, declaração de regularidade e certificados de títulos e experiências profissionais.

Além da análise curricular, será realizada uma entrevista para avaliar conhecimentos técnicos, postura profissional e atuação do psicólogo na Defensoria Pública.

A lista preliminar será publicada no dia 14 de janeiro, com entrevistas agendadas para o dia 4 de fevereiro.