URGENTE: Homem desaparece após embarcação colidir com balsa no Rio Caeté, após ponte ser interditada

Na tarde desta sexta-feira (24), uma tragédia foi registrada no Rio Caeté, envolvendo uma embarcação de pequeno porte e a balsa que substitui a ponte da BR-364, a 10 km de Sena Madureira. O acidente resultou no desaparecimento de uma pessoa, que está sendo procurada por moradores e equipes de resgate.

Segundo relatos de testemunhas, a embarcação, que transitava pelo rio, não conseguiu reduzir a velocidade a tempo, colidindo com a balsa. Com o impacto, a embarcação foi arrastada pela forte correnteza, levando o passageiro ainda não identificado.

Moradores da região se mobilizaram rapidamente para realizar buscas pelos desaparecidos, enquanto autoridades investigam as circunstâncias do acidente. O incidente ocorre no mesmo dia em que a balsa começou a operar, substituindo temporariamente a ponte do Caeté, interditada pelo DNIT.

Até o momento, a identidade da vítima não foi divulgada, e as buscas continuam. O corpo de bombeiros confirmou o naufrágio. A população local e especialistas chamam a atenção para a necessidade de medidas de segurança mais rigorosas no transporte fluvial, especialmente em condições de operação emergencial.