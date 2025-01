Vasco vence segunda consecutiva com Fabio Carille e sonha com liderança

O Vasco embalou após a segunda vitória consecutiva sob o comando de Fabio Carille. Após golear a Portuguesa por 4 a 1, neste domingo (26), em São Januário, o Cruz-Maltino se prepara para o confronto direto pela liderança contra o Maricá, na próxima quarta-feira (29), às 19h (de Brasília), pela 6ª rodada da Taça Guanabara.

Vasco e Maricá são os únicos invictos no Carioca. Líder com 11 pontos, o Tsunami soma três vitórias e dois empates em cinco jogos. Vale lembrar que o estreante da competição venceu o Botafogo e empatou com o Fluminense. Já o Cruz-Maltino, por sua vez, tem duas vitórias e três empates. Para alcançar a liderança, precisa vencer e torcer por tropeço do Volta Redonda contra a Portuguesa.

O início de trabalho de Fabio Carille é animador. O Vasco mostrou controle do meio-campo e volume de jogo nas vitórias sobre Madureira e Portuguesa, marcou seis gols e sofreu apenas um. O Cruz-Maltino, inclusive, é dono da melhor defesa do campeonato ao lado do Fluminense, tendo sido vazado apenas três vezes.

Nas primeiras três rodadas, o Vasco foi a campo com time alternativo e empatou os três jogos. O time principal estreou contra o Madureira, em Manaus, na 4ª rodada, e conquistou a primeira vitória do ano. Já o confronto contra a Portuguesa marcou a estreia do time principal em São Januário na temporada — e foi em grande estilo com goleada por 4 a 1.