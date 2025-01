Vaza suposto vídeo íntimo de Mítico, apresentador do PodPah

Thiago Marques, de 33 anos, mais conhecido como Mítico, apresentador do podcast PodPah, foi envolvido em uma polêmica nessa segunda-feira (6/1) após um suposto vídeo íntimo dele vazar no X (antigo Twitter).

Nas imagens atribuídas ao apresentador, um homem aparece completamente nu enquanto toma banho. Ele exibe suas partes íntimas para a câmera. E o detalhe que mais chamou a atenção dos internautas foi a semelhança das tatuagens no peito do homem com as de Mítico.

Até agora, o influenciador não se pronunciou oficialmente sobre o vídeo. Em uma live, o streamer Brino ligou para Mítico e elogiou vídeo íntimo vazado.

“Vamos pensar pelo lado bom, é top. Porque, tipo, podia vazar algo ruim, mas vazou algo top. Parece que eu estou salivando falando, mas não é. Fica tranquilo, está todo mundo elogiando”, brincou, arrancando gargalhadas do apresentador.