Vereadores se unem para dar recado a Bocalom e marcam reunião com o prefeito

Uma foto postada nas redes sociais na tarde desta terça-feira (21) movimentou os bastidores da política acreana. No registro, os vereadores Bruno Moraes (PP), Rutênio Sá (UB), Márcio Mustafa (PSDB), Antônio Morais (PL), Lucilene Vale (PP), Joaquim Florêncio (PL), Leôncio Castro (PSDB), Samir Bestene (PP) e João Paulo Silva (POD) aparecem juntos.

A coluna apurou que a reunião teve como objetivo alinhar estratégias. Emissários enviados pelo prefeito Tião Bocalom (PL) teriam visitado alguns vereadores para discutir o “pacotão” de projetos que será encaminhado à Câmara no início dos trabalhos legislativos. A união entre os vereadores visa demonstrar força e garantir que sejam ouvidos e valorizados dentro da gestão de Bocalom. Na próxima semana, uma nova reunião está prevista, desta vez com a participação de pelo menos 14 parlamentares, segundo fontes da coluna.

OPOSIÇÃO QUALIFICADA

O prefeito Tião Bocalom (PL) não terá vida fácil no parlamento mirim, que conta com uma oposição extremamente qualificada. Entre os principais nomes estão André Kamai (PT), Eber Machado (MDB), Neném Almeida (MDB), Elzinha Mendonça (PP) e Fábio Araújo (MDB). Esses vereadores têm perfil técnico e político que pode elevar o nível dos debates na Câmara.

NÃO É PELOS CARGOS

Um dos vereadores presentes na reunião declarou à coluna que o objetivo é ser reconhecido e valorizado como parte da base do governo. “Não é pelos cargos”, afirmou, ressaltando a busca por maior protagonismo e respeito na articulação política.

EXEMPLO A SER SEGUIDO

Mesmo enfrentando diversos desafios herdados da gestão anterior, o prefeito de Feijó, delegado Railson Ferreira (REP), destacou-se ao ser o primeiro gestor municipal a conceder um reajuste salarial aos professores da rede pública de educação. Em meio a um cenário de dívidas e dificuldades, a atitude de Railson é um exemplo notável que deveria inspirar tanto os novos gestores quanto aqueles que retornam aos cargos, demonstrando que é possível valorizar a educação mesmo em tempos adversos.

BOAS ESCOLHAS

O prefeito Railson Ferreira (REP) acertou em cheio ao montar uma equipe de secretários de alto nível em Feijó, o que já começa a trazer resultados positivos para a administração municipal. A dinâmica entre os secretários, com uma saudável competição para alcançar as metas estabelecidas pelo prefeito, tem gerado um ambiente de eficiência e produtividade. Cargos que antes eram vistos apenas como formas de acomodar aliados políticos, muitas vezes desconhecidos pela população, agora ganham destaque pela atuação. Um exemplo claro disso é o Chefe de Gabinete, Pelé Campos, cuja competência tem sido fundamental para o sucesso da gestão, mostrando como profissionais capacitados podem transformar a administração pública.

O BLOQUINHO

Os vereadores Leôncio Castro (PSDB), Moacir Júnior (SOLID), João Paulo Silva (POD), Márcio Mustafa (PSDB) e Zé Lopes (REP) se reuniram na semana passada com o presidente da Câmara Municipal de Rio Branco, Joabe Lira (UB). Segundo a legenda da foto compartilhada em uma rede social, o encontro teve como pauta o alinhamento de ideias e a discussão de temas importantes para a comunidade. No entanto, nos bastidores, há quem aposte que o encontro pode ter abordado assuntos além do que foi divulgado oficialmente, alimentando especulações sobre possíveis articulações políticas em andamento.

DE VOLTA

O policial penal Hilquias Almeida, que até então ocupava o cargo de diretor na Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos, deixou a função para assumir uma diretoria no Instituto de Administração Penitenciária (IAPEN). Hilquias integra o grupo político do deputado estadual Arlenilson Cunha (PL), fortalecendo a influência do parlamentar no IAPEN.

PRÊMIO DE CONSOLAÇÃO

A ex-prefeita de Tarauacá, Maria Lucinéia (PDT), foi nomeada para um cargo na Secretaria da Mulher, e expressou sua gratidão ao governador Gladson Cameli (PP) pelas redes sociais, agradecendo a oportunidade. Outro contemplado pelo governador foi o ex-prefeito de Porto Acre, Bené Damasceno (PP), que agora integra a Secretaria de Educação.

MOTIM À VISTA

A base aliada do prefeito de Tarauacá, Rodrigo Damasceno (PP) enfrenta insatisfação devido à oferta de apenas quatro cargos para cada vereador. Diante disso, os vereadores ameaçam dificultar a tramitação da reforma administrativa proposta pelo executivo, essencial para a reestruturação da gestão municipal. O impasse pode complicar a aprovação das mudanças desejadas por Damasceno.

CARTAS NA MANGA

O MDB, atualmente com poucos nomes de grande destaque para as eleições majoritárias de 2026, aposta em seus principais trunfos: a ex-deputada Jéssica Sales e o ex-prefeito de Rio Branco, Marcus Alexandre. O partido sonha em formar uma chapa competitiva, buscando composições estratégicas que possam fortalecer sua posição de dias de glória no cenário político estadual.

REPRESENTANDO

O deputado federal Cel. Ulysses (UB) foi o único parlamentar do Acre a integrar a comitiva de deputados federais do Brasil a ir a Washington nos Estados Unidos para a posse do presidente eleito Donald Trump.

DESTINO DOS DERROTADOS

Depois da ex-prefeita de Tarauacá, Maria Lucinéia (PDT), viajar a Portugal para renovar seus votos matrimoniais com o marido, o ex-deputado Jesus Sérgio (PDT), chegou a vez do ex-prefeito do município vizinho, Kiefer Cavalcante (PP), também desembarcar em terras lusitanas. Porém, a ocasião não foi tão festiva. O ex-prefeito de Tarauacá, derrotado nas últimas eleições, decidiu aproveitar as férias em Portugal para espairecer e, quem sabe, refletir sobre os rumos políticos após a queda.