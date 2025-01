Vídeo: adolescentes de bicicleta são atropelados por carro desgovernado

Dois adolescentes foram atropelados por um carro enquanto andavam de bicicleta no Jardim Ingá, bairro de Luziânia (GO), na manhã dessa quinta-feira (2/1). Uma câmera de segurança flagrou o acidente.

O vídeo abaixo mostra o momento em que um Fiat Palio vermelho atinge os jovens em cheio, de frente.

As imagens são fortes:

O veículo só parou após bater contra uma árvore.

De acordo com a Polícia Militar de Goiás (PMGO), um dos menores sofreu múltiplas fraturas e foi transportado pelo Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) para o Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), em Goiânia (GO).

O outro jovem teve lesões na cabeça e foi levado ao Hospital de Base.

O motorista foi encontrado pela PMGO ainda dentro do veículo. Desorientado, ele recebeu atendimento médico antes de ser levado à delegacia para prestar depoimento.

Na delegacia, o condutor alegou ter passado mal ao volante. Ele foi liberado após a oitiva.