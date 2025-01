VÍDEO: Arquivo Nacional do Brasil divulga imagens de Rio Branco em 1977

A página oficial do Arquivo Nacional do Brasil, da Secretaria do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos publicou nas redes sociais um vídeo com imagens que resgatam a história de Rio Branco no ano de 1977.

A gravação, que foi produzida pelo Cinejornal do Fundo Agência Nacional, retrata uma cidade em construção, com poucos prédios, mas avançando na modernidade.

“Rio Branco, capital do estado do Acre, fica as margens esquerda do Rio Acre, a 170 metros de altitude. A cidade vem se beneficiando das principais atividades econômicas do estado, que tem o seu suporte no extrativismo vegetal, especialmente o da borracha”, aponta o narrador.

Entra os locais em destaque na publicação está a ponte metálica, Palácio da Justiça e do governo, assim como espaços no Centro.

