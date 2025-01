Vídeo: ator encontra barata viva na comida e vai processar restaurante

O ator Tales Ordakji, de 27 anos, que encontrou uma barata viva dentro de seu poke (veja abaixo), um tipo de comida havaiana com peixe cru, em um restaurante de Santos, no litoral de São Paulo, decidiu acionar seu advogado e processar o estabelecimento. Ao Metrópoles, ele avaliou a situação como “algo realmente muito grave”.

O que se sabe

Veja

Outros casos de barata no restaurante

Tales Ordakji relatou que, ao compartilhar seu caso, muitas pessoas o chamaram e contaram relatos semelhantes no mesmo restaurante, com baratas, larvas e até aranha.

Para o ator, o desejo de recorrer à Justiça se deu porque “a situação passou do limite do absurdo, do tolerável e do bom senso”. “Essas outras denúncias só mostram que estou no caminho certo”, disse.

O Metrópoles entrou em contato com o estabelecimento sobre um posicionamento, mas não obteve resposta até o final desta reportagem.

Segundo Tales, na hora do ocorrido, o gerente chegou a pedir desculpas e reconheceu que desculpas não eram suficientes, mediante a gravidade da situação.