Vídeo: avião com 64 pessoas bate em helicóptero e cai em Washington

Um avião com 60 passageiros e quatro tripulantes caiu após colidir com um helicóptero, nesta quarta-feira (29/1), perto do Aeroporto Nacional Reagan, em Washington D.C., Estados Unidos. No helicóptero estavam três soldados, de acordo com autoridades locais.

Até o momento, 30 corpos foram resgatados, segundo informações não oficiais. Quatro pessoas teriam sido encontradas vivas, segundo a rede NBC. Ainda não se sabe o estado de saúde delas.

Os ex-campeões mundiais de patinação artística da Rússia Evgenia Shishkova e Vadim Naumov estavam a bordo do jato, segundo confirmou o porta-voz oficial do Kremlin, Dmitry Peskov. O filho do casal, Maxim, patinador pelos EUA, também estaria no avião.

Também não se sabe a causa do acidente. Serviços de resgate locais confirmaram que a aeronave caiu no rio Potomac e que barcos de bombeiros estão no local.

De acordo com agências internacionais, vários membros da comunidade de patinação artística dos EUA e da Rússia estavam a bordo do jato

Partido ao meio

Segundo a imprensa norte-americana, o avião de passageiros estava partido ao meio no rio Potomac e o helicóptero se encontrava de cabeça para baixo na água.

Em comunicado, a Administração Federal de Aviação disse que o acidente aconteceu enquanto a aeronave se aproximava da pista do aeroporto de Washington.

O voo 5342 da American Airlines era um jato regional PSA Airlines Bombardier CRJ700. Ele partiu de Wichita, no Kansas.

O helicóptero envolvido no acidente é um modelo Sikorsky UH-60 Black Hawk, usado pelas Forças Armadas dos EUA, e estava realizando um treinamento.

Trump questiona

O presidente Donald Trump afirmou nas redes sociais que está monitorando a situação e pediu orações.

Trump questionou os motivos do acidente. Ele citou que o avião estava em uma trajetória reta e com as luzes acesas e lembrou que o tempo estava bom, sem problemas para visibilidade.

“Por que o helicóptero não subiu ou desceu, ou virou? Por que a torre de controle não disse ao helicóptero o que fazer em vez de perguntar se eles viram o avião? Esta é uma situação ruim que parece que deveria ter sido evitada. NÃO É BOM!!!”, escreveu.