Vídeo: cavalo é resgatado após ficar ilhado em laje de casa

Um cavalo foi resgatado pela Defesa Civil neste sábado (11/1) na cidade de Peruíbe, no litoral de São Paulo. O animal fiou ilhado na laje de uma casa por conta das enchentes que atingiram o município.

Com as chuvas, a dona do cavalo o levou até a laje. Segundo a Defesa Civil, ela deixou o animal em cima da casa para que ele não entrasse em contato com a água da enchente.

Porém, após a água baixar, o animal não conseguiu descer.

O Corpo de Bombeiros foi chamado e, em parceria com a Defesa Civil e o Grupo de Resposta a Animais em Desastres (GRAD), foram resgatar o animal. A ideia inicial era sedá-lo, mas, para isso, era preciso que o cavalo esteja de estômago vazio, o que não era o caso.

Então, o resgate foi finalizado com a ajuda de um guindaste, sem necessidade de sedação.

As tempestades dos últimos dias levaram a Prefeitura de Peruíbe a decretar estado de emergência na última quinta-feira (9/1).

Segundo a Defesa Civil da cidade, 465 pessoas ficaram desabrigadas na cidade. As vítimas foram acolhidas nos mesmos abrigos. Nas últimas 72 horas, o acumulado de chuvas em Peruíbe chegou a 280 mm. O volume esperado para o mês de janeiro era de 263 mm.

Veja o vídeo: