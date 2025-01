Vídeo: influencer beija cantor no palco de show e marido pede divórcio

Durante um show da banda Aventura, em Santo Domingo, no último dia 28, a influenciadora dominicana Miriam Cruz chamou a atenção ao protagonizar uma situação polêmica. Empunhando um cartaz pedindo para cantar com o grupo, ela foi convidada a subir ao palco. No entanto, o que parecia ser um momento de celebração tomou outro rumo quando a influenciadora, que era casada, surpreendeu o vocalista Romeo Santos ao abraçá-lo e beijá-lo na boca.

Com mais de 124 mil seguidores no Instagram, Miriam enfrentou duras críticas pelo comportamento no show, além de uma consequência ainda mais impactante: o pedido de divórcio do marido, com quem era casada há 10 anos.

Em uma publicação, apagada posteriormente, a influenciadora admitiu ter agido sem pensar nas consequências de longo prazo. “Foi um sonho realizado estar no palco com a banda Aventura, algo que significava mais do que admiração pelo artista, mas também respeito pela pessoa”, justificou ao pedir desculpas publicamente.

Veja o vídeo do momento:

NEW: The husband of the woman who kissed ‘Romeo Santos’ during a performance is seeking a divorce after 10 years of marriage

Miriam Cruz leapt on stage during an ‘Aventura performance’ in the Dominican Republic on December 28

She greeted band members and hugged and kissed Romeo… pic.twitter.com/NcrKd63UwQ

— Unlimited L’s (@unlimited_ls) January 7, 2025