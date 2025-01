Vídeo mostra momento do resgate de idoso que morreu soterrado no interior no Acre

Um deslizamento de terra provocado por uma forte chuva resultou na morte de Alcides Ramos da Silva, de 91 anos, na noite de quinta-feira (2), no bairro Vinte e Cinco de Agosto, em Cruzeiro do Sul. O idoso foi encontrado soterrado em sua própria casa. Um vídeo mostra o momento do resgate do corpo do homem.

No momento do deslizamento, a neta de Alcides, uma adolescente de 14 anos, também estava na residência, e foi retirada dos escombros por um vizinho antes da chegada do Corpo de Bombeiros. Segundo familiares, ela sofreu apenas ferimentos leves.

Durante o resgate, outro vizinho que ajudava na tentativa de salvar as vítimas acabou sofrendo uma fratura no braço esquerdo. Ele foi encaminhado ao Hospital do Juruá, para os cuidados necessários.

O Corpo de Bombeiros levou cerca de 35 minutos para localizar e retirar o corpo do idoso. A ação foi dificultada devido ao risco de novos desmoronamentos e à complexidade do acesso ao local.

O corpo do idoso foi entregue ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e posteriormente encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML).

