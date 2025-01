O site ContilNet recebeu a denúncia de um internauta evidenciando a violação de uma tornozeleira de monitoramento do sistema penitenciário do Estado do Acre.

De acordo com a denúncia, o caso aconteceu na noite da última quarta-feira (22), na Rua Floriano Peixoto, próximo ao colégio São José, no Centro de Rio Branco.

Em um vídeo enviado ao site é possível ver o objeto caído na via e ao fundo, o narrador afirma que o monitorado cortou a pulseira e fugiu.