Vídeo: mulher a caminho do trabalho é assaltada, reage e é agredida por criminoso

Uma mulher de 33 anos foi vítima de um assalto no bairro Etelvina Carneiro, localizado na regional Norte de Belo Horizonte, na manhã desta quinta-feira (2). O criminoso levou o telefone celular da vítima, do modelo iPhone 12 Pro Max.

A Itatiaia conversou com a mulher, que contou estar a caminho do trabalho no momento do episódio. Ela reagiu ao assalto e conseguiu espantar o homem, mas ficou ferida e precisou de atendimento médico.

Imagens obtidas pela reportagem mostram que o criminoso fingiu realizar uma entrega na residência em frente ao local do crime. A vítima não suspeitou do homem e conta que chegou a escutar “barulho de aplicativo” no celular dele.

Quando percebeu que seria assaltada, a mulher tentou jogar seu iPhone por cima do muro, mas foi impedida pelo assaltante, que estava armado com uma faca.

Criminoso e vítima entraram em luta corporal, e a mulher conseguiu quebrar a faca do homem. Após trocarem golpes, o assaltante conseguiu fugir. Ele ainda não foi identificado pelas autoridades policiais e não há informações se ele ficou ferido.

A mulher teve cortes em uma das mãos e foi encaminhada para ao hospital. Em entrevista à Itatiaia, ela conta que ficou “muito abalada” com o episódio e que estava com o “psicológico em frangalhos”.

“A gente trabalha muito para conseguir as coisas que tem para uma pessoa, simplesmente com a força de masculina, tomar da gente. É muito triste”, desabafa a vítima, que pediu para não ser identificada.