Vídeo: Olho de jogador ‘salta’ após assoar o nariz durante partida

A imagem do olho de um jogador que parecia estar “saltando” de seu rosto enquanto ele assoava o nariz causou grande surpresa e viralizou nas redes sociais. Especialistas consultados pelo site ‘G1’ esclareceram que o olho não saiu do lugar, mas foi envolvido por uma “bolha” de ar devido à pressão gerada ao assoar o nariz.

Ion Nicolaescu, jogador do Heerenveen, estava em campo na quinta-feira (16) e chamou a atenção por seu olho estar tão inchado que parecia estar saindo de seu rosto. O que ocorreu com ele foi uma combinação de uma lesão pré-existente e a pressão do ar, resultando em um quadro conhecido como enfisema cutâneo.

COMO ACONTECEU?

Poucos minutos antes da cena, Nicolaescu colidiu de frente com um adversário, o que causou um hematoma em seu olho. Após a pausa, ao tentar se recompor e voltar à sua posição, ele assoou o nariz, o que provocou o inchaço nos olhos e o enfisema.

O médico oftalmologista Alexandre Kazuo Misawa, do Hospital Sírio-Libanês, explicou que o jogador provavelmente sofreu uma fratura na região dos seios da face, que contém ar. Ao segurar o nariz para assoá-lo, ele aumentou a pressão nos seios maxilares e etmoidais, o que fez com que o ar se deslocasse para o tecido subcutâneo ao redor do olho.

O que parecia ser o olho “saltando” do rosto é, na verdade, o ar ocupando a área ao redor da pálpebra, sem afetar o globo ocular. Misawa ressaltou que não houve movimento do olho, apenas uma impressão visual devido ao volume de ar acumulado.

Luiz Brito, oftalmologista do H.Olhos de São Paulo, comparou a situação à sensação de pressão nos ouvidos que ocorre ao apertar o nariz ao espirrar. O princípio é o mesmo: a pressão do ar se desloca para um local diferente, neste caso, para a órbita ocular.

ISSO PODE ACONTECER COM QUALQUER PESSOA?

Os médicos explicam que, embora qualquer pessoa possa ser afetada, o risco é maior em quem já sofreu uma lesão na região facial. A presença de lesões facilita a entrada de ar nos tecidos ao redor dos olhos.

Apesar da imagem impressionante, os especialistas afirmam que o inchaço tende a desaparecer naturalmente com o tempo, sem necessidade de tratamento invasivo.