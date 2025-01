VÍDEO: pastor mostra fartura de branquinhas durante pescaria em lago de Sena Madureira

O pastor Antônio Apolinário vem realizando há algum tempo um trabalho de evangelização com os moradores do alto rio Macauã, precisamente na comunidade Kakaroá, situada há vários dias de barco do porto de Sena Madureira, município no interior do Acre.

Nas horas vagas, antes do culto, ele resolveu participar de uma pescaria e mostrou o resulto satisfatório. A malhadeira foi atada em um lago e o pastor juntamente com outros moradores conseguiram capturar uma grande quantidade de branquinhas, além de outras espécies.

Por se tratar de um local distante, o pescado não é levado para comercialização no mercado da cidade, ficando apenas para o próprio consumo dos ribeirinhos.

Confira o vídeo: