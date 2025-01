Vídeo: Selena Gomez surge aos prantos após mexicanos serem deportados

É real oficial! Lady Gaga acaba de confirmar o lançamento de MAYHEM, seu sétimo álbum de estúdio. Previsto para chegar às plataformas de música no dia 7 de março, a novidade foi revelada de maneira icônica. Por meio de um cartaz estampado em um prédio de Nova York, seguido de um vídeo compartilhado no Instagram da cantora.

Esse será o primeiro trabalho inédito de Gaga em cinco anos, desde o aclamado Chromatica, lançado em 2020. O título MAYHEM, que significa “caos” ou “desordem” em português, promete refletir a pluralidade de gêneros e estilos que marcarão o álbum.

“Ele salta de gênero de uma forma que é quase corrupta. E termina com amor. Essa é a resposta para todo o caos na minha vida; eu encontro paz com o amor”, revelou a artista em entrevista recente, aumentando ainda mais a curiosidade dos fãs.

A faixa Disease, lançada em outubro, já faz parte do novo trabalho. Além dela, outras músicas abordarão reflexões sobre a vida e os desafios enfrentados por Gaga.

“Em cada música que escrevi, eu simplesmente continuei sendo levada por esses sonhos diferentes que eu estava tendo sobre o passado — quase como uma lembrança de todas essas decisões ruins que tomei na minha vida. Mas termina neste lugar muito feliz”, explicou a cantora.

Filha de imigrantes mexicanos, Selena Gomez surgiu bastante abalada nas redes sociais, após mais de 4 mil pessoas serem deportadas dos Estados Unidos depois da posse de Donald Trump.

A cantora e atriz gravou um vídeo aos prantos sobre o caso: “Eu só quero dizer eu eu sinto muito, tantas pessoas estão sendo deportadas, crianças… Eu não entendo. Eu sinto muito, eu gostaria de poder fazer algo, mas eu não consigo. Eu não sei o que fazer, eu vou tentar de tudo”, disse.

Deportação em massa

Na última terça-feira (21/1), menos de 24 horas depois da posse do novo presidente Donald Trump, Tom Homan, chefe do Serviço de Imigração e Controle (ICE) dos Estados Unidos, conhecido como o “Czar das fronteiras”, informou que as batidas e deportações de imigrantes ilegais seriam iniciadas.

Segundo Homan, os agentes de imigração se espalharão pelos Estados Unidos a partir desta terça para prender e deportar pessoas que estejam ilegalmente em território norte-americano.

“O ICE vai começar a fazer seu trabalho. E digo mais: eles não conseguiram fazer o trabalho nos últimos quatro anos e agora vão começar a cumprir a lei como deveria ser”, disse Homan à imprensa local.

