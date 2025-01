Walter Salles elege 10 melhores filmes de todos os tempos; Veja lista

Walter Salles, responsável por sucessos nacionais como Central do Brasil (1998) e Ainda Estou qui (2024), elegeu os 10 melhores filmes da história. No ranking, divulgado pela revista britânica Sight and Sound, o diretor escolheu apenas uma produção nacional.

O diretor escolheu Vidas Secas, de Nelson Pereira dos Santos, produzido em 1963.

Clique aqui para ver a lista completa da revista, com 250 produções eleitas por 1.639 críticos, programadores, curadores, arquivistas e acadêmicos participantes, cada um enviando sua votação dos 10 melhores.

Veja a lista:

1. Era Uma Vez em Tóquio (1953)

Um casal de idosos deixa sua filha no campo para visitar os outros filhos em Tóquio, uma cidade onde eles nunca tinham ido. Porém, os filhos os recebem com indiferença, e estão sempre muito atarefados para terem tempo para os pais.

2. A Paixão de Joana d’Arc (1927)

A jovem camponesa Joana D’Arc é condenada à morte por ter liderado o povo francês contra o exército invasor inglês, dizendo que foi inspirada por Jesus e São Miguel. Ela passa suas últimas horas de vida capturada e torturada pelos ingleses.

3. Sete Oportunidades (1925)

Jimmie Shannon descobre que receberá uma fortuna, mas para isso precisa se casar até às 19h. Ao ser rejeitado por Mary, por quem tinha uma queda, ele sai em uma busca desesperada por uma esposa.

4. Rastros de Ódio (1956)

O veterano da Guerra Civil Ethan Edwards chega ao Texas em 1868 e encontra o seu irmão e a família dele. No dia seguinte, Comanches invadem o rancho, matam o seu irmão e Martha, a esposa dele, e raptam as duas filhas do casal. Ethan parte então em uma busca vingativa junto com o companheiro Martin, um mestiço que logo percebe que Ethan está obcecado por matar os índios. Ao encontrarem o corpo da mais velha, saem em busca da caçula, por quem procuram mais 5 anos no deserto.

5. Vidas Secas (1963)

O casal Fabiano e Sinhá Vitória, seus dois filhos e a cachorra Baleia vagam pelo sertão nordestino à procura de trabalho e um lugar melhor e mais digno para viver. Em sua árida jornada pela caatinga, a desiludida família precisa sobreviver às intempéries da natureza e também à crueldade das pessoas que encontram pelo caminho.

6. Profissão: Repórter (1975)

David Locke, um repórter desiludido, é enviado em missão no Norte da África. Ao se deparar com o corpo de um homem, querendo recomeçar a vida, assume a identidade do cadáver. Ele logo descobre que o homem era um perigoso traficante de armas.

7. Memórias do Subdesenvolvimento (1968)

Quando sua esposa e seus amigos vão para Miami atrás de melhores oportunidades, Sergio, um aspirante a escritor, decide permanecer em Cuba e enfrentar toda a crise.

8. A Batalha de Argel (1966)

A história da luta dos rebeldes argelinos e das medidas cada vez mais extremas tomadas pelo governo francês para reprimir o que logo se tornaria uma revolta nacional, levando à declaração da independência da Argélia em 1962.

9. Acossado (1960)

Michel Poiccard, ladrão de carros, anarquista, mata o policial que o perseguia em uma moto. Em Paris, ele encontra a sua amiga americana Patricia Franchini, e vira seu amante.

10. Roma, Cidade Aberta (1945)

Roma, 1944. Durante a ocupação nazista em Roma, o líder da resistência Giorgio Manfredi é perseguido pela Gestapo. Seu amigo Francesco, que vai se casar com a viúva Pina, e o padre Don Pietro Pellegrini ajudam-no a deixar Roma.