WhatsApp ganha figurinhas de selfie e reações mais rápidas; entenda

O WhatsApp anunciou, nesta terça-feira (14), um novo pacote de recursos para os usuários do mensageiro. As novidades incluem figurinhas de selfie, reações mais rápidas ao conteúdo enviado no chat, novos efeitos de câmera e a possibilidade de compartilhar pacotes de figurinhas com os contatos. Apesar de não serem completamente inéditos, já que alguns desses recursos estão disponíveis em outros produtos da Meta, o ideia da big tech é aprimorar a experiência dos usuários no aplicativo de mensagens. Confira, a seguir, mais detalhes sobre as atualizações do WhatsApp.