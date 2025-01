WhatsApp vai ser integrado ao Instagram e Facebook; veja o que muda

A Meta anunciou, nesta terça-feira (21), que o WhatsApp será integrado à Central de Contas, que já reúne outras plataformas da big tech, como Instagram e Facebook. O recurso será opcional e, por padrão, virá desativado. Segundo a empresa, a novidade está sendo implementada globalmente no mensageiro, com previsão de disponibilidade para todos os usuários nos próximos meses. Com a integração, será possível compartilhar os Status do WhatsApp diretamente nos Stories do Instagram e do Facebook, por exemplo, além de acessar as três redes sociais com o mesmo login.