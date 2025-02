10 melhores lançamentos de jogos em janeiro de 2025 segundo o Metacritic

Blade Chimera é um metroidvania que traz a história de Shin, um caçador de demônios que perdeu as memórias do passado. Para descobrir o que aconteceu com ele e com seus entes queridos, o protagonista firma uma parceria com Lux, um diabo com a capacidade de manipular o tempo e se transformar em uma espada. Com o decorrer da trama, você lembrará de memórias sobre sua esposa, você e suas habilidades, enquanto luta contra oponentes perigosos. Avance e desbloqueie novas áreas do mapa, conquiste novas armas e torne-se cada vez mais forte para explorar o mundo por completo. O jogo produzido pela Team Ladybug foi lançado pela Playism no dia 15 de janeiro apenas para PC e Nintendo Switch, trazendo um design pixelado em 2D, lembrando grandes clássicos como Mario Bros e Sonic. O preço nas duas plataformas disponíveis é acessível, saindo por R$ 60.