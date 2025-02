10 remakes tão bons que ficaram melhores que os jogos originais

Enquanto muitos remakes são recriações fiéis dos jogos originais, Final Fantasy 7 da Square Enix está sendo reimaginado com gameplay completamente novo e adições na história em relação ao original. Devido à extensão do clássico lançado em 1997 para PlayStation One, ele está sendo refeito em 3 jogos, começando com Final Fantasy 7 Remake no PS4 e PS5, seguido por Final Fantasy 7 Rebirth exclusivo do PS5 e um terceiro capítulo ainda sem título. Os games contam a história do mercenário Cloud Strife que se envolve com um grupo que tenta impedir que a empresa Shinra extraia a força vital do planeta. Seu caminho se cruza então com um lendário herói, Sephiroth, que enlouqueceu e deseja destruir o mundo. O sistema de batalha do original, que era em turnos, foi substituído por um misto de ação e RPG que agradou a maior parte do público e sua exploração também se tornou em terceira pessoa com ambientes em 3D, contra os pré-renderizados do original.