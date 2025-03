12 jogos que não são GTA, mas todo fã da franquia vai amar conhecer

A série Grand Theft Auto da Rockstar Games, ou apenas GTA, é provavelmente a maior franquia de jogos do mercado atualmente, aclamada tanto pelo público quanto pela crítica, que aguardam ansiosamente pelo próximo capítulo: GTA 6. Todo esse sucesso sempre gerou muita atenção de outras produtoras que durante a trajetória da série tentaram lançar jogos semelhantes para competir com GTA ou ao menos captar uma fatia desse mercado. Pensando nisso, o TechTudo separou uma lista com 12 jogos inspirados por Grand Theft Auto que fãs da franquia irão amar conhecer.