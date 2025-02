15 jogos grátis no Steam que todo gamer de PC precisa baixar

O Steam oferece diversas opções de jogos grátis, desde FPS, como Counter-Strike 2 (CS2) e Call of Duty: Warzone, até simuladores como The Sims 4 e Fallout Shelter, entre outros estilos. Para curtir os títulos disponíveis na plataforma da Valve, basta ter uma conta no serviço, além de atentar aos requisitos mínimos necessários para cada game. Para ajudar você a escolher o que jogar de graça no seu PC, o TechTudo separou 15 games grátis no Steam que são indispensáveis para todo mundo que se considera gamer.