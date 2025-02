5 anos de covid: as fotos que contam a história da pandemia

Legenda da foto, Ainda nos primeiros meses da crise sanitária, o caso do cruzeiro Diamond Princess ganhou as manchetes. Todos os tripulantes da embarcação foram mantidos em quarentena por duas semanas no porto de Yokohama, no Japão. Das 3.711 pessoas a bordo, mais de 700 foram infectadas pelo coronavírus — o que ajudou a dar uma dimensão da capacidade de transmissão do novo patógeno. A foto, tirada em 15 de fevereiro, mostra uma equipe médica que acompanhava os pacientes no cruzeiro.